Sivas'ta Kan Donduran Olay Annenin İtirafıyla Aydınlandı: Kayıp Olarak Aranan 11 Aylık Büşra Bebek Babası Tarafından Satılmış!

Sivas'ta kayıp ihbarı üzerine ekiplerin arama çalışması başlattığı 11 aylık Büşra Balıkçı’nın annesi Elif Balıkçı'nın ifadesi ortaya çıktı. Elif Balıkçı, kızı Büşra’nın aslında babası Y.B. tarafından bölgeye araçla gelen 2 kişiye satıldığını söyledi. Ayrıca çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. isimli kişilerin de bu duruma şahit olduğunu ve ‘kayıp’ iddiasının tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu dile getirdi.

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Sivas'ta Kan Donduran Olay Annenin İtirafıyla Aydınlandı: Kayıp Olarak Aranan 11 Aylık Büşra Bebek Babası Tarafından Satılmış!
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Olay, 10 Eylül'de, Divriği ilçesi Göndüren köyünde meydana geldi. Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak geldiği köyde, hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 11 aylık bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu.

İHBAR SONRASI GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bebeğin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, komando ve jandarma ekipleri katıldı, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeği de kullanıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında bebeğin ailesi tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiği iddiası üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

KAYIP BÜŞRA BABASI TARAFINDAN SATILMIŞ

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra annesi Elif Balıkçı’nın jandarmada ifadesi alındı. Balıkçı ifadesinde, 10 Ağustos akşamı, 11 aylık kızı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini söyledi. Araçtan inen 2 kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp gittiklerini itiraf etti.

'KAYIP İDDİASI KURGUYDU' İTİRAFI GELDİ

Elif Balıkçı, kızı Büşra’nın aslında babası Y.B. tarafından bu kişilere verildiğini belirtti. Ayrıca çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. isimli kişilerin de bu duruma şahit olduğunu ve ‘kayıp’ iddiasının tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

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