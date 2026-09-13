Fenerbahçe'ye Asensio Müjdesi, Tarih Belli Oldu

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasına hasret kalan İspanyol yıldız Marco Asensio'nun sahalara dönüş tarihi netleşti. Sarı-lacivertliler dönüşte risk almak istemediği için hedef maç olarak Eyüp karşılaşması belirlendi.

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Fenerbahçe'ye Asensio Müjdesi, Tarih Belli Oldu
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Fenerbahçe'de, sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Marco Asensio'nun sağlık durumu yakından takip ediliyor. Üç haftadır yeşil sahalardan uzak olan 30 yaşındaki tecrübeli orta sahanın tedavi sürecinde sona gelinirken, formasına kavuşacağı tarih de büyük ölçüde şekillendi.

GAZİANTEP MAÇI KADROSUNDA YER ALABİLİR

Bir süredir takımdan ayrı olarak kuvvet antrenmanları gerçekleştiren Asensio'nun durumu, bugün yapılacak son çalışmaların ardından kesinlik kazanacak. İspanyol futbolcunun bugünkü idmanda takımla birlikte çalışmalara katılması halinde, yarın oynanacak Gaziantep FK maçının deplasman kafilesine dahil edilme ihtimali bulunuyor.

DÖNÜŞTE TEMKİNLİ TUTUM

Sabah'ın haberine göre; Sarı-Lacivertli teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun tam olarak hazır duruma gelmeden sahaya sürülmesine sıcak bakmıyor. Olası bir nüksetme riskini göz önüne alan teknik ekip, yıldız oyuncu konusunda aceleci davranmayarak adımlarını sağlam atmak istiyor.

EYÜP MAÇINDA HAZIR OLACAK

Başarılı oyuncunun asıl geri dönüş planı ise bir sonraki hafta oynanacak iç saha mücadelesi üzerine kuruldu. Yapılan planlamalara göre Marco Asensio, 20 Eylül Pazar günü Eyüpspor ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasına tamamen hazır bir şekilde çıkacak ve taraftarının önünde sahalara dönecek.

Kaynak: Sabah

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