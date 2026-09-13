AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Şiddetle Kınıyor, Siyaset Adabına Davet Ediyoruz'

AK Parti Sözcüsü Çelik, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Valisi Davut Gül'e yönelik sözlerinin ardından açıklama yaptı. Çelik, "Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in 'siyaset adabı'yla çok ciddi sorunları var. Sayın Özel’in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Şiddetle Kınıyor, Siyaset Adabına Davet Ediyoruz'
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Kaynak: DHA

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