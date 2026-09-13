Galatasaray Liderlik Koltuğunu Kaptırmadı

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada iki takım da gol için fırsatlar yakalarken, Galatasaray aradığı golü ikinci yarıda buldu. 71. dakikada sahneye çıkan Abdülkerim Bardakcı, takımını öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

DERBİ ÖNCESİ KRİTİK 3 PUAN

Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Galatasaray, 5. haftayı lider tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Kocaelispor ise 9 puanda kaldı. Marmara temsilcisi, gelecek hafta sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Kaynak: Haber Merkezi