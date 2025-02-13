Galatasaray Maçında Sahadan Çekilmişlerdi... PFDK'dan Adana Demirspor Hakkında Karar!

Galatasaray ile oynanan maçın 30'uncu dakikasında sahadan çekilen Adana Demirspor ile ilgili PFDK'nın kararı belli oldu. Adana Demirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan edildi. Öte yandan mavi-lacivertlilere 3 puan silme cezası verildi.

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Galatasaray Maçında Sahadan Çekilmişlerdi... PFDK'dan Adana Demirspor Hakkında Karar!

Galatasaray ile oynanan maçın 30'uncu dakikasında sahadan çekilen Adana Demirspor ile ilgili PFDK'nın kararı belli oldu. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre PFDK, Adana Demirspor'a hükmen (3-0) mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi.

MURAT SANCAK'A DA CEZA VERİLDİ

Ayrıca Murat Sancak'a da başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirdiği 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası verildi.

Kurul, Adana Demirspor görevlisi Cihan Eliçiçek'e de 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağının yanı sıra 292 bin 500 lira para cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta oynanan müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı.

Bunun ardından önce mavi-lacivertli futbolcular, sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Bir süre beklemenin ardından Galatasaraylı futbolcular da sahadan ayrıldı. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta, "Adana Demirspor takımı sahadan çekildiği için maç hakem tarafından tatil edilmiştir." denildi.

Rams Park'ta İnanılmaz Olay! Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan ÇekildiRams Park'ta İnanılmaz Olay! Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan ÇekildiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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