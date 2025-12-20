Galatasaray, 'Kasımpaşa' Hazırlığını Tamamladı

Süper Lig'de liderlik koltuğunu bırakmak istemeyen Galatasaray, yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün noktaladı.

Galatasaray, 'Kasımpaşa' Hazırlığını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Kasımpaşa’yı konuk edecek.

