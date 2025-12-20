Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Futbolcu Uğurcan Bekçi'den Kahreden Haber

Kocaeli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve entübe edilen Sultanbeyli Belediyespor futbolcusu Uğurcan Bekçi 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Futbolcu Uğurcan Bekçi'den Kahreden Haber
Olay, 17 Aralık'ta gece saatlerinde Kocaeli'de Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda futbolcu Uğurcan Bekçi (27), K.E.B. (27) ve İ.A. (31) vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda oynadıktan sonda şu an 3. Lig takımı Sultanbeyli Belediyespor forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi entübe edildi.

Yapılan tüm müdahaleye rağmen Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

