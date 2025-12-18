Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray Evinde Başakşehir'i Ağırlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta heyecanı sürüyor. Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Maçta ilk düdük çaldı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında ile Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

10 DAKİKA GERİDE KALDI

GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI

Ahmed Kutucu'nun şutunu Başakşehir'de Berat kafasıyla savuşturdu, köşe vuruşu sonrası Başakşehir atağı savuşturdu.

CİMBOM'DAN İLK GOL GELDİ

Ahmed Kutucu bu sezon ilk golünü kaydetti.

GALATASARAY'IN 2. GOLÜ İPTAL

Galatasaray santra sonrası kısa sürede Ahmed Kutucu ile 2. golü buldu ancak gol faul nedeniyle geçersiz sayıldı.

