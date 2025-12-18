Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray Evinde Başakşehir'i Ağırlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta heyecanı sürüyor. Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Maçta ilk düdük çaldı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında ile Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.
10 DAKİKA GERİDE KALDI
Ahmed Kutucu'nun şutunu Başakşehir'de Berat kafasıyla savuşturdu, köşe vuruşu sonrası Başakşehir atağı savuşturdu.
GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI
CİMBOM'DAN İLK GOL GELDİ
Ahmed Kutucu bu sezon ilk golünü kaydetti.
GALATASARAY'IN 2. GOLÜ İPTAL
Galatasaray santra sonrası kısa sürede Ahmed Kutucu ile 2. golü buldu ancak gol faul nedeniyle geçersiz sayıldı.
