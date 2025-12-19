Şampiyon Yarış Pilotu ve Ailesinin Korkunç Ölümü: Eşi ve Çocuklarıyla Uçak Kazasında Öldü

NASCAR şampiyonu Greg Biffle, eşi Cristina Biffle ve çocuklarının da aralarında bulunduğu 7 kişiyle birlikte uçak kazasında hayatını kaybetti. Biffle ve ailesinin acı ölümü hayranlarını yasa boğdu.

Son Güncelleme:
Şampiyon Yarış Pilotu ve Ailesinin Korkunç Ölümü: Eşi ve Çocuklarıyla Uçak Kazasında Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

NASCAR şampiyonu olan ABD'li otomobil yarışçısı Greg Biffle (56), eşi Cristina Biffle, çocukları ve beraberlerindeki üç kişiyle birlikte 18 Aralık Perşembe günü geçirdikleri uçak kazasında hayatını kaybetti.

Kazada toplam 7 kişi hayatını kaybederken, bu kişiler arasında; Greg Biffle, eşi Cristina Biffle, çiftin 5 yaşındaki oğulları Ryder, Biffle’ın eski eşi Nicole Lunders’tan olan 14 yaşındaki kızı Emma, Dennis Dutton ve oğlu Jack ile Craig Wadsworth’un bulunduğu belirtildi.

Şampiyon Yarış Pilotu ve Ailesinin Korkunç Ölümü: Eşi ve Çocuklarıyla Uçak Kazasında Öldü - Resim : 1

DOĞUM GÜNÜ TATİLİNE GİTMİŞLERDİ

Ailenin Florida’ya bir doğum günü tatili için seyahat ettiği öğrenilirken, ilk saatlerde, kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri resmi olarak açıklanmadı. Acı haberi ise ailenin yakın dostu olan ABD Temsilcisi Richard Hudson, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Richard Hudson paylaşımında; "Greg, Cristina ve çocuklarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Onlar hayatlarını başkalarına yardım etmeye adamış insanlardı. Greg, milyonları heyecanlandıran bir NASCAR şampiyonuydu ancak her şeyden önce olağanüstü bir insandı" ifadelerine yer verdi.

Alperen Şengün Açıkladı! Takımdan Ayrılıyor mu?Alperen Şengün Açıkladı! Takımdan Ayrılıyor mu?Spor
Süper Lig’e Damga Vurmuştu! O Takım Küme DüşürüldüSüper Lig’e Damga Vurmuştu! O Takım Küme DüşürüldüSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
şampiyon Uçak kazası
Son Güncelleme:
Süper Lig’e Damga Vurmuştu! O Takım Küme Düşürüldü Süper Lig’e Damga Vuran Takım Küme Düşürüldü
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Alperen Şengün Açıkladı! Takımdan Ayrılıyor mu? Alperen Şengün Açıkladı! Takımdan Ayrılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor
26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var 26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İsmi Değişiyor! Polis Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İsmi Değişiyor! Polis Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme
2026 Asgari Ücreti İçin En Net Rakam! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hassasiyeti Var' Diyerek Açıkladı! Büyük Ölçüde Belli 2026 Asgari Ücreti İçin En Net Rakam! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hassasiyeti Var' Diyerek Açıkladı