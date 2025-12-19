Şampiyon Yarış Pilotu ve Ailesinin Korkunç Ölümü: Eşi ve Çocuklarıyla Uçak Kazasında Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

NASCAR şampiyonu olan ABD'li otomobil yarışçısı Greg Biffle (56), eşi Cristina Biffle, çocukları ve beraberlerindeki üç kişiyle birlikte 18 Aralık Perşembe günü geçirdikleri uçak kazasında hayatını kaybetti.

Kazada toplam 7 kişi hayatını kaybederken, bu kişiler arasında; Greg Biffle, eşi Cristina Biffle, çiftin 5 yaşındaki oğulları Ryder, Biffle’ın eski eşi Nicole Lunders’tan olan 14 yaşındaki kızı Emma, Dennis Dutton ve oğlu Jack ile Craig Wadsworth’un bulunduğu belirtildi.

DOĞUM GÜNÜ TATİLİNE GİTMİŞLERDİ

Ailenin Florida’ya bir doğum günü tatili için seyahat ettiği öğrenilirken, ilk saatlerde, kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri resmi olarak açıklanmadı. Acı haberi ise ailenin yakın dostu olan ABD Temsilcisi Richard Hudson, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Richard Hudson paylaşımında; "Greg, Cristina ve çocuklarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Onlar hayatlarını başkalarına yardım etmeye adamış insanlardı. Greg, milyonları heyecanlandıran bir NASCAR şampiyonuydu ancak her şeyden önce olağanüstü bir insandı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi