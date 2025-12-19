Alperen Şengün Açıkladı! Takımdan Ayrılıyor mu?

NBA yıldızı Alperen Şengün, hakkında çıkan takas söylentilerini yalanlayarak bunların kendisini etkilemediğini söyledi. Şengün, kariyer hedefini de açıkladı.

Alperen Şengün Açıkladı! Takımdan Ayrılıyor mu?
NBA ekiplerinden Houston Rockets’ta oynayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube’da katıldığı bir programda konuştu. Milli yıldız, takas iddiaları nedeniyle herhangi bir endişe yaşamadığını ifade etti.

Şengün, konuya ilişkin soruya "Hiç endişelenmedim. Bu olabilir de, olmayabilir de. Harika bir sezon geçiriyorum. Şu anda hiçbir şeyin beni etkileyebileceğini sanmıyorum, özellikle sosyal medya beni hiç etkilemez. Bir şey olacaksa, olur. Ama bence bana güveniyorlar ve ben bu takıma kalbimi veriyorum" yanıtını verdi.

HEDEF NBA ZİRVESİ

Başarılı pivot, yaz aylarını yoğun bir çalışma temposuyla geçirdiğini belirtti. Kişisel hedeflerinden de söz eden Şengün, önceliğinin bireysel ödüllerden önce takım başarısı olduğunu dile getirdi.

Milli oyuncu, hedeflerini "Hedeflerimden biri NBA'in en iyi 15 oyuncusu arasında olmak. Bütün yaz boyunca bunun için çalışıyorum. Kazanmak, kazanan takımda olmak, her maçta rekabet etmek. Bunun için çalışıyorum ama ondan önce kazanmak istiyorum. Diğer şeyler, All-Star, All-NBA, diğer şeyler ondan sonra geliyor" sözleriyle anlattı.

'ARTIK KONUŞMUYORUM'

Programda serbest atışlar sırasında yaptığı rutin de gündeme geldi. Topla konuşup konuşmadığı sorulan Alperen Şengün, bu alışkanlığında değişikliğe gittiğini söyledi.

Genç oyuncu, konuyla ilgili olarak, "Her seferinde farklı şeyler. Eskiden konuşurdum ama artık konuşmuyorum. Şimdi hızlı olmaya çalışıyorum, sadece birkaç kelime o da kendimle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

