Süper Lig’e Damga Vurmuştu! O Takım Küme Düşürüldü

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında birçok futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Yeni Malatyaspor, yaşanan gelişmelerin ardından ligden düşürüldü. Kadro oluşturmakta büyük sıkıntı yaşayan sarı-siyahlı ekip, art arda maçlara çıkmaması sebebiyle 3. Lig’e gönderildi.

TFF, Yeni Malatyaspor’un bir alt lige düşürülmesi kararının ardından, bu takımla ilerleyen haftalarda karşılaşması bulunan kulüplerin müsabakaları oynanmadan hükmen galip sayılacağını açıkladı.

Malatya temsilcisi daha önce 29 Kasım’da Adanaspor, 6 Aralık’ta Isparta 32 Spor ve 13 Aralık’ta Kırklarelispor karşılaşmalarına çıkmamıştı. Ayrıca 17 Aralık’ta oynanması gereken Menemen FK mücadelesi 24 Aralık tarihine ertelenmişti.

