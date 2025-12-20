3 Puan 3 Golle Geldi... Fenerbahçe Ligde Zirveye Yerleşti!

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında 3 golle kazandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in ilk yarısını namağlup kapatıp maç fazlasıyla zirveye yerleşti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 yenerek puanını 39'a yükseltti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran'dan geldi. Kanarya, 17 haftada 11 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

Rakip filelere 39 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 14 gol gördü. Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de 2005-2006 sezonunun ilk yarısında mağlubiyet yaşamadı ve 20 yıl sonra bu durumu tekrarladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de tek namağlup takım olarak bulunuyor.

YENİLMEZLİK SERİSİ 16 MAÇ

Sarı-lacivertliler, Tedesco yönetiminde son 16 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 11, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Süper Lig'de puanını 39'a yükselten Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 puanda yer alıyor.

