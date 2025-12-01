Galatasaray, İspanyol Hakemi UEFA'ya Şikayet Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maçın hakemi Jose Maria Sanchez Martinez’i UEFA’ya şikayet etti. Kulüp, İspanyol hakemin karşılaşma boyunca kritik ve sonucu etkileyen hatalar yaptığını belirterek dosyayı UEFA Disiplin Kurulu’na iletti. Galatasaray yönetimi, tüm pozisyonların analiziyle hazırlanan dosyayı UEFA’ya gönderdi.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

25 Kasım’da oynanan mücadelede Galatasaray, genç savunma oyuncusu Arda Ünyay’ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakemin performansını sert sözlerle eleştirmiş, özellikle Union Saint-Gilloise’lı Promise David’in kırmızı kartla oyundan atılması gerekirken sahada kalıp golü atmasının maçın kaderini değiştirdiğini söylemişti. Buruk, “Hakemin vermediği kırmızı kart çok büyük bir hata. O oyuncu gelip golü attı. Bu kadar kritik hataların UEFA tarafından cezalandırılmasını umuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

