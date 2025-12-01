Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Kazananı Kim? Hem ChatGPT Hem Gemini Aynı Sonucu Söyledi! Yapay Zeka Skor Verdi

Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi yapay zekalar da sahaya çıktı! Hem ChatGPT hem de Gemini dev derbinin sonucunu tahmin ederek skor verdi! İşte yapay zekaya göre kazanacak takım…

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Kazananı Kim? Hem ChatGPT Hem Gemini Aynı Sonucu Söyledi! Yapay Zeka Skor Verdi
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanacak derbi heyecanı giderek artıyor. Sarı-kırmızılılar liderliği koruma hedefiyle sahaya çıkarken, sarı-lacivertliler ise 3 puan alarak zirveyi devralmanın hesaplarını yapıyor.

Milyonlarca taraftarın merak ettiği derbi öncesi yapay zekadan da tahmin geldi. Futbolseverlerin sıkça başvurduğu iki popüler yapay zekâ uygulaması ChatGPT ve Gemini, istatistikler, kadro durumu ve saha avantajını değerlendirerek skor tahminini açıkladı.

CHATGPT: KADIKÖY AVANTAJI FENERBAHÇE’DEN YANA

ChatGPT’nin analizine göre Fenerbahçe, iç sahada sergilediği etkili performansla galibiyete daha yakın taraf. Rakibinin derbi tecrübesini de göz önünde bulunduran yapay zekâ, son duruma bakıldığında ibrenin Fenerbahçe’ye döndüğünü belirtti.

Tahmin edilen skor: 2-1 Fenerbahçe

GEMINI: GALATASARAY SAVUNMADA ZORLANABİLİR

Google’ın yapay zeka modeli Gemini ise, Galatasaray’da özellikle savunma kanatlarındaki belirsizliklerin risk yarattığını vurguladı. Son haftalarda hücum gücü yükselen Fenerbahçe’nin, seyirci desteğiyle birlikte galibiyete daha yakın olduğu görüşünü paylaştı.

Tahmin edilen skor: 3-1 Fenerbahçe

Dev derbi öncesi iki yapay zekanın da aynı sonucu işaret etmesi futbolseverlerde ekstra bir merak uyandırırken, tüm gözler bu akşam Kadıköy’de oynanacak mücadelede olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi
