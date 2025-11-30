Sergen Yalçın'ndan Galibiyet Sonrası Sert Çıkış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Jota Silva ve El Bilal Touré’den geldi. Cengiz Ünder bir penaltıdan yararlanamadı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 24’e yükseltirken, Karagümrük 8 puanla son sırada kaldı. ,

ELEŞTİRİLERE SERT YANIT

Maçın ardından konuşan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, hem galibiyeti değerlendirdi hem de son dönemdeki eleştirilere sert yanıt verdi. Yalçın, açıklamasında şunları söyledi: "Galibiyet çok önemliydi. Kağıt üzerinde takımın geliştiğini görüyorduk ama sonuç gelmeyince değeri olmuyor. Bazıları takım kötü gitsin de eleştirelim diye bekliyordu. Bu ülkede bu çok var.”

Eleştirilerle ilgili çok net konuşan Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: "Beşiktaş’ın hücum varyasyonu yok diyorlar. Çok biliyorsanız gelin kendiniz yapın bu işi! Hücum oyuncu yeteneğidir. Ben Cengiz’e topu aldığında ne yapacağını anlatamam. Ekibimiz Avrupa’nın dört bir yanında oyuncu izliyor. Türkiye’den oyuncu almayı düşünmüyoruz."





Kaynak: Haber Merkezi