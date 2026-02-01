Galatasaray Evinde Coştu... 4 Gollü Zafer

Galatasaray, Kayserispor’u sahasında 4-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 7. dakikada Opoku’nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. 26. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA DA SÜRDÜ

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, 60. dakikada Gabriel Sara’nın golüyle skoru 3-0 yaptı. Kayserispor’un 69. dakikada Cardoso ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın son anlarında bir penaltı daha kazanan sarı kırmızılılarda Mauro Icardi, 90+4’te skoru belirleyen golü kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 49’a yükselterek liderliğini sürdürdü. Kayserispor 15 puanda kaldı.

