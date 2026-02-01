Benzema'nın Yeni Adresi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Al Ittihad ile yaşadığı sözleşme krizi sonrası takımdan ayrılma kararı alan Karim Benzema’nın yeni adresi netleşti. 38 yaşındaki Fransız golcü, Suudi Arabistan’da kalma kararı aldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre Benzema, Al Hilal ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Kulübün kısa süre içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.

Benzema’nın adı transfer sürecinde Süper Lig ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı. Karim Benzema, bu sezon Al Ittihad formasıyla çıktığı 21 maçta 16 gol kaydetti.

