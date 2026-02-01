Benzema'nın Yeni Adresi Belli Oldu

Beşiktaş’la adı anılan Karim Benzema’nın yeni adresi Suudi Arabistan oldu.

Benzema'nın Yeni Adresi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Al Ittihad ile yaşadığı sözleşme krizi sonrası takımdan ayrılma kararı alan Karim Benzema’nın yeni adresi netleşti. 38 yaşındaki Fransız golcü, Suudi Arabistan’da kalma kararı aldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre Benzema, Al Hilal ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Kulübün kısa süre içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.

Benzema’nın adı transfer sürecinde Süper Lig ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı. Karim Benzema, bu sezon Al Ittihad formasıyla çıktığı 21 maçta 16 gol kaydetti.

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye Veda EttiSebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye Veda EttiSpor

Rafa Silva Resmen Beşiktaş'tan AyrıldıRafa Silva Resmen Beşiktaş'tan AyrıldıSpor

İddia: Fenerbahçe, Karim Benzema ile temasa geçtiİddia: Fenerbahçe, Karim Benzema ile temasa geçtiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Karim Benzema
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Beşiktaş Orkun'la Geri Döndü, 3 Puanı Kaptı Beşiktaş Orkun'la Geri Döndü, 3 Puanı Kaptı
Avustralya Açık Tek Kadınlarda Şampiyon Belli Oldu Avustralya Açık Tek Kadınlarda Şampiyon Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Dünyası Bu Keşfi Konuşuyor: Dünya’ya Benzeyen Gezegen Bilim Dünyası Bu Keşfi Konuşuyor: Dünya’ya Benzeyen Gezegen
Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var Yolcu Otobüsü Faciasında Can Kaybı Yükseldi
Aydın’da Çifte İnfaz! 1’i Kadın 2 Kişi Silahla Öldürülmüş Halde Bulundu Aydın’da Çifte İnfaz! 1’i Kadın 2 Kişi Silahla Öldürülmüş Halde Bulundu
Gökyüzünde Alarm! İstanbul Çıkışlı AJet Uçağı Acil Kodla Ankara’ya İndi İstanbul Çıkışlı AJet Uçağı Acil Kodla Ankara’ya İndi
Kayseri’de Dehşete Düşüren Olay! 17 Yaşındaki Çocuk Kanlar İçerisinde Bir Binaya Sığındı Kayseri’de Dehşete Düşüren Olay! 17 Yaşındaki Çocuk Kanlar İçerisinde Bir Binaya Sığındı