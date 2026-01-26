Fenerbahçe Galatasaray Arasında Ali Koç Gerilimi! Okan Buruk'u Tehdit İddialarına Olay Yanıt

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanları Ali Koç hakkında Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Yapılan açıklamada özetle, "Galatasaray Spor Kulübü'nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 'Ali Koç' gerilimi sürüyor... Sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç'un Okan Buruk'u tehdit ettiğini öne süren Galatasaray'a yanıt verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü’nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz.

Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir.

Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir.

Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un Okan Buruk'u tehdit ettiğini iddia eden bir açıklama yayımlamış ve Koç hakkında sert ifadeler kullanılmıştı. Yapılan açıklamada özetle, "Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un, teknik direktörümüz Okan Buruk’u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır." denilmişti.

