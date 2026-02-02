Fenerbahçe Genç Forvetini Resmen Duyurdu

Fenerbahçe, Angers forması giyen 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif’i satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe Genç Forvetini Resmen Duyurdu
Fenerbahçe, genç oyuncu yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertli kulüp, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers’te forma giyen Sidiki Cherif’i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sidiki Cherif’e ailemize hoş geldin diyor, sarı-lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DETAYLAR PAYLAŞILDI

Anlaşmaya göre Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet için 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Cherif’in sözleşmesinde 18 milyon Euro satın alma opsiyonu ile 3 milyon Euro’luk bonus maddesi bulunuyor. Genç futbolcu, sarı-lacivertli ekipte 26 numaralı formayı giyecek.

Cherif, 2003 ve sonrası doğumlu futbolcular için ayrılan +2 yabancı kontenjanı kapsamında kadroya dahil edildi. Angers altyapısından yetişen ve yüksek potansiyeliyle dikkat çeken Fransız santrafor, bu sezon çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe
