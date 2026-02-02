Fenerbahçe Genç Forvetini Resmen Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, genç oyuncu yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertli kulüp, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers’te forma giyen Sidiki Cherif’i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sidiki Cherif’e ailemize hoş geldin diyor, sarı-lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DETAYLAR PAYLAŞILDI

Anlaşmaya göre Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet için 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Cherif’in sözleşmesinde 18 milyon Euro satın alma opsiyonu ile 3 milyon Euro’luk bonus maddesi bulunuyor. Genç futbolcu, sarı-lacivertli ekipte 26 numaralı formayı giyecek.

Cherif, 2003 ve sonrası doğumlu futbolcular için ayrılan +2 yabancı kontenjanı kapsamında kadroya dahil edildi. Angers altyapısından yetişen ve yüksek potansiyeliyle dikkat çeken Fransız santrafor, bu sezon çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti.

