Tekirdağ’da Fırtına Kabusu... Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Tekirdağ’da akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına, özellikle Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerinde ciddi hasara yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli rüzgar uyarısının ardından saatteki hızı yer yer 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

ELEKTRİK HATLARI DA ZARAR GÖRDÜ

Çorlu’nun Muhittin Mahallesi’nde devrilen ağaçlar park halindeki araçlara ve bazı binalara zarar verdi. Hıdırağa Mahallesi’nde ise kopan elektrik telleri yola düşerken, polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Sürücüler anonslarla uyarıldı, enerji kesilerek bölgede çalışma başlatıldı.

Marmaraereğlisi’nde fırtına daha büyük hasara neden oldu. Yeniçiftlik Mahallesi’nde devrilen ağaçlar yolların kapanmasına yol açarken, ilçe merkezinde bir iş yerinin, Sultanköy Mahallesi’nde ise bir evin çatısı uçtu. Belediye ekipleri uçan çatılar ve devrilen ağaçları kaldırmak için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

'ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK'

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Bozkurter, "Şu ana kadar 3-4 çatı uçması ve sahilde esnafın mağdur olduğu yönünde ihbarlar aldık. Çok şükür can kaybı yok. Ekiplerimiz sahada" dedi.