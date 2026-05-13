Galatasaray da İstiyor, Bernardo Silva Kararını Verdi

Manchester City'den ayrılma kararı alan Bernardo Silva'yı çok sayıda kulüp istiyor. Galatasaray'ın da ilgilendiği Portekizli yıldızın, Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmadığı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinden yüksek teklifler alan Bernardo Silva, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Benfica'ya dönüş ihtimali de bulunan 31 yaşındaki futbolcunun bu planı daha ileri senelere ertelediği belirtildi. Yıldız isme Avrupa'dan Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu birçok kulüp talip

JUVENTUS BASTIRIYOR

Tuttosport'ta yer alan haberde Juventus'un Bernardo Silva için çok ciddi girişimlerde bulunduğu aktarıldı. Bernardo Silva'nın Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşları olan, yolu Juventus'tan geçmiş Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo ve Danilo’nun da transfer sürecinde devreye girerek Silva'ya kulüple ilgili olumlu referans verdiği iddia edildi.

Juventus’un daha farklı bir maaş paketiyle devrede olduğu belirtildi. İtalyan ekibinin Bernardo Silva’ya yıllık 6 milyon euro garanti ücretin yanı sıra performansa bağlı toplam 2 milyon euro bonus içeren iki artı bir yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi. Juventus yönetiminin önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile temaslarını hızlandırması bekleniyor.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR

Galatasaray’ın da transfer yarışındaki güçlü adaylardan biri olduğu vurgulandı. Sarı-kırmızılıların Bernardo Silva’ya yıllık 10 milyon eurodan iki yıllık sözleşme ve yüksek bir imza parası teklif etmeye hazır olduğu öne sürüldü. Ancak Portekizli yıldızın Türkiye seçeneğine tam anlamıyla ikna olmadığı ve transfere şu an için sıcak bakmadığı aktarıldı.


Kaynak: Haber Merkezi

