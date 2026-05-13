Sivas’ta Başlayan Hayal Finlandiya’da Gerçek Oldu: 'Buzlar Kraliçesi'nden Dünya Rekoru!

Milli sporcu Birgül Erken’in Finlandiya’nın Laukaa bölgesindeki Siikajärvi Gölü’nde gerçekleştirdiği 141 metrelik ekstrem dalış, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) kurul toplantılarının ardından resmen tescil edildi. Yaklaşık bir aydır resmi onay bekleyen tarihi performans, "beyaz kart" alarak dünya serbest dalış literatüründeki yerini aldı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜLERİYLE YARIŞTI

"Senior" kategorisinde rekor başvurusu yapan Birgül Erken, sadece kendi yaş grubuyla değil, tüm yaş gruplarındaki dünyanın en güçlü ve en iddialı serbest dalış sporcularıyla aynı sıralamada mücadele etti.

Yaklaşık 30 santimetrelik kalın bir buz tabakasının altında, dondurucu soğukta ve sadece belirli güvenlik deliklerinden çıkışın mümkün olduğu karanlık bir parkurda gerçekleştirilen bu dalış, serbest dalış camiasında hem fiziksel hem de üstün bir mental dayanıklılık başarısı olarak nitelendirildi.

ROTAYI SİVAS’TAN FİNLANDİYA’YA ÇEVİRDİ

Rekor yolculuğunun aslında Türkiye topraklarında başladığını açıklayan "Buzlar Kraliçesi" lakaplı Erken, iklim krizinin spora etkisine dikkat çekti:

"Bu tarihi rekor yolculuğu aslında Sivas Valimiz Yılmaz Şimşek'in destekleriyle Sivas'ta başladı. Gerekli altyapı çalışmalarını tamamladık ancak küresel ısınmanın etkileri nedeniyle ülkemizdeki buz kalınlığı güvenli seviyeye ulaşmadı. Bu yüzden hayalimizi Finlandiya’da gerçekleştirmek zorunda kaldık. Bu rekor, Sivas'ta başlayan bir inancın sonucudur."

SPONSOR BULUNAMAZSA BİREYSEL MÜCADELE TIKANACAK

Sponsor desteği olmadan, tamamen kendi imkanlarıyla bu başarıya ulaştığını belirten milli sporcu, Türk bayrağını daha ileriye taşımak için acil destek çağrısında bulundu:

"Sponsor desteği olmadan, kendi emeğimle ülkeme bir dünya rekoru kazandırmak tarifsiz bir gurur. Ancak dünya çapında başarılar artık bireysel mücadele sınırını geçti. Hazırlık, güvenlik ekipleri, ekipman ve sürdürülebilir destek gerekiyor. Ben sadece kendi hayalim için yüzmüyorum, Türkiye adına mücadele ediyorum. Eğer güçlü markalar arkamda durursa bu rekoru çok daha ileriye taşıyabilirim."

Kaynak: İHA