24 Yıllık Hasret Bitti: Batman’da On Binlerce Taraftarla Tarihi Şampiyonluk Festivali

Batman, şehir tarihinin en görkemli ve en kalabalık kutlamalarından birine ev sahipliği yaptı. 24 yıllık Trendyol 1. Lig hasretine son veren Batman Petrolspor, şampiyonluk coşkusunu Batman Valiliği önünde kurulan dev sahnede on binlerce taraftarıyla birlikte kutladı. Kutlamalara çevre illerden de yoğun bir taraftar katılımı gerçekleşti.

KUPA ON BİNLERIN ÖNÜNDE HAVALANDI

Günler öncesinden titizlikle hazırlanan dev organizasyonda, Batman Petrolsporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim kadrosu tek tek sahneye davet edildi. Taraftarın yoğun sevgi seli ve alkışları eşliğinde sahneye çıkan kırmızı-beyazlı ekip, şampiyonluk kupasını binlerce futbolseverin önünde büyük bir coşkuyla havaya kaldırdı.

Protokolde yer alan Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve Batmanlı iş insanı Metin Güneş de takımın kupa sevincine ortak oldu.

'HEDEF GÜÇLÜ ALTYAPI İLE YENİ KUPALAR'

Törende taraftara seslenen Batman Valisi Ekrem Canalp, elde edilen bu tarihi başarının kulüp için yeni bir vizyonun başlangıcı olduğunu vurguladı. Canalp, geleceğe yönelik yol haritasını şu sözlerle özetledi:

"Önümüzdeki dönemde de nice kupalar kaldırmak istiyoruz. Güçlü bir altyapı oluşturarak önümüzdeki yıl yine burada, yeni başarıları ve yeni zaferleri hep birlikte kutlayacağımıza tüm kalbimle inanıyorum."

'BATMAN’I HER ALANDA ŞAMPİYON YAPACAĞIZ'

Kutlamalarda sporun birleştirici gücüne vurgu yapan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ise kentin kalkınma hedeflerine dikkat çekti. Nasıroğlu, "Birliğimiz ve beraberliğimiz sürdükçe şampiyonluklarımız devam edecek. Sadece yeşil sahada değil, sanayide, eğitimde, üretimde ve turizmde de Batman’ı bir dünya markası haline getirerek şampiyon yapacağız" ifadelerini kullandı.

MURAT BOZ VE BLOCK3 GENÇLİĞİ COŞTURDU

Batman tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçen kutlama programı, müzik dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

Özellikle genç taraftarların sabahın erken saatlerinden itibaren alanları doldurduğu konser serisinde, Murat Boz, Block3, Cengiz İmren, Adnan Dilxwaz ve Rewşan Çeliker sahne aldı. Yerel sanatçıların da eşlik ettiği dev konserler için bölge illerden binlerce futbolsever Batman’a akın etti.

Kaynak: İHA