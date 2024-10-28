Galatasaray-Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Derbinin VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.

TFF, VAR koltuğunda Onur Özütoprak'ın oturacağını açıkladı. Müsabakanın AVAR'ında ise Serkan Çimen görev yapacak.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesi bu akşam saat 20.00'de başlayacak.