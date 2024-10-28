Galatasaray-Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Belli Oldu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray - Beşiktaş derbisinde VAR hakemi olarak Onur Özütoprak'ın görev alacağını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Derbinin VAR ve AVAR hakemleri belli oldu.
TFF, VAR koltuğunda Onur Özütoprak'ın oturacağını açıkladı. Müsabakanın AVAR'ında ise Serkan Çimen görev yapacak.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesi bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
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