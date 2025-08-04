Galatasaray Ayrılığı Resmen Duyurdu

Galatasaray, devre arasında transfer ettiği 30 yaşındaki Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin transferi için Fransız kulüp Rennes ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Ayrılığı Resmen Duyurdu
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Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken, bazı ayrılıklar da gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak devre arasında Fransız kulüp RC Lens'den transfer ettiği Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski ile ayrılığını Kamuyu Aydınlatma Platfomu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray, 30 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Rennes ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Galatasaray Ayrılığı Resmen Duyurdu - Resim : 1

AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında takıma katılan Frankowski, sarı-kırmızılı formayı giydiği 15 maçta 1 asist kaydederek sezonu kapattı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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