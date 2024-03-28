Futboldan men edilmişti! Sandro Tonali, 50 kez bahis oynamakla suçlandı

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı iddiasıyla 10 ay futboldan men cezası alan Sandro Tonali'yı 50 kez bahis oynamakla suçladı.

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Futboldan men edilmişti! Sandro Tonali, 50 kez bahis oynamakla suçlandı

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Newcastle United forması giyen İtalyan oyuncu Sandro Tonali'yi yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı gerekçesiyle 10 ay futboldan men cezası vermişti.

FA'den yapılan yeni açıklamada, Tonali'nin 12 Ağustos 2023 ile 12 Ekim 2023 tarihleri arasında futbol maçlarında 50 kez bahis oynayarak kuralları ihlal ettiği belirtildi. Oyuncunun suçlamalara yanıt vermek için 5 Nisan'a kadar süresi var.

23 yaşındaki futbolcu, sezon başında yaklaşık 65 milyon avro bedelle Milan'dan Newcastle United takımına transfer olmuştu.

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