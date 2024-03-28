Carlos Vinicius'tan Okan Buruk itirafı: Birlikte çalışması...

Trendyol Süper Lig’in mevcut lideri Galatasaray’ın Brezilyalı Carlos Vinicius, şampiyonluklarına dair açıklamalarda bulundu.

GS TV’ye konuşan Vinicius “Okan Buruk beraber çalışması kolay bir teknik direktör. Kendisi de üst düzey futbol oynadı. Bize nasıl davranacağını biliyor. İyi kalpli birisi” dedi.

4-3 kazandıkları Kasımpaşa maçında attığı gol içinse, “Umarım benim golüm, bizi şampiyon yapmaya yardımcı olur” ifadesini kullandı.

“Umarım Kasımpaşa maçı şampiyonluğun habercisi olur. O golden sonra o kadar mesaj aldım ki Mitroglou’nun golüne benziyor diye… Araştırıp bakmak durumunda kaldım. Ve o golün Galatasaray’ı şampiyon yapan bir gol olduğunu gördüm. Umarım benim golüm de öyle olur. Bizi şampiyon yapmaya yardımcı olur. Ama sadece o golle şampiyon olunmadığını, bütün takımın çabasıyla olduğunu biliyorum.

‘BERABER ÇALIŞMASI KOLAY BİR TEKNİK DİREKTÖR’

Okan Buruk beraber çalışması kolay bir teknik direktör. Kendisi de üst düzey futbol oynadı. Bize nasıl davranacağını biliyor. İyi kalpli birisi. İyi bir hoca olmanın birinci şartı iyi bir kalbe sahip olması ki kendisi öyle birisi. Onun önderliğinde şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. İlk hedefimiz Hatayspor maçı. Her zaman önümüzdeki maçlara odaklanıyoruz. Hep birlikte olmalıyız. Sezonun bitmesine az kaldı. Çok güçlü olduğumuzu gösterdik. Bir arada durup birbirimize destek vermeye devam etmemiz lazım.”

Kaynak: Gerçek Gündem