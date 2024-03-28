Dzeko'dan milli takım kararı

Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'yla ilgili kararını verdi. Dzeko'nun milli takımı bırakmayı düşünmediği aktarıldı.

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Dzeko'dan milli takım kararı

Fenerbahçe'nin başarılı forveti Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'yla EURO 2024 play-off yarı finalinde Ukrayna'ya yenilip turnuva biletini kaçırmıştı.

Bosna Hersek söz konusu maçın 56. dakikasında öne geçse de Ukrayna 85 ve 88'de bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup edip finale çıkmıştı.

Maç sonrası büyük üzüntü yaşadığı görülen Dzeko'ya önce milli takım arkadaşları, Türkiye'ye dönüşü sonrası ise Fenerbahçeli futbolcular moral verdi.

MİLLİ TAKIM KARARINI VERDİ

Öte yandan Milliyet'in haberine göre Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'yla ilgili kararını verdi.

Gazetenin Bosna basınına dayandırdığı habere göre Dzeko, milli takımı bırakmayı düşünmüyor.

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