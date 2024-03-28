Eczacıbaşı karşısında eksik: Fenerbahçe’de kritik maç öncesi Vargas şoku
Fenerbahçe Opet'in Eczacıbaşı Dynavit ile lig liderliği için çekişeceği maçta Melissa Vargas, bu maç erteleme maçı olduğu için forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Opet, erteleme maçında Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak.
Burhan Felek Salonu’nda oynanacak mücadele, saat 20:00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.
Lig liderini tayin edecek karşılaşma, 13 Ocak'ta oynanacaktı ancak mücadele Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti.
25 maçta 23 galibiyet, 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi kazanması halinde normal sezonu zirvede tamamlayacak.
Sarı lacivertliler gibi 23 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Eczacıbaşı Dynavit 2. sırada yer alıyor.
Eczacıbaşı'nın 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise liderlik Eczacıbaşı'na geçecek. Bu durumda play-off yarı finalleri Fenerbahçe ve VakıfBank arasında oynanacak.
THY ligi 4. bitirdiği için, ligi kim lider bitirirse onunla eşleşecek.
Hem Fenerbahçe hem Eczacıbaşı'nın puan kaybetmesi veya Eczacıbaşı’nın 3-2 kazanması durumunda VakıfBank'ın son maçına bakılacak. VakıfBank bu durumda Nilüfer Belediyespor’u yenmesi durumunda ligi zirvede tamamlayacak.
VARGAS OLMAYACAK
Maç erteleme maçı olduğu için Fenerbahçe - Eczacıbaşı derbisinde Melissa Vargas forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerin TVF’ye bildirdiği kadroda, o tarihte Çin Ligi’nde olan Vargas yoktu.
Ayrıca sakatlıktan yeni çıkan Eda Erdem’de, riske edilmemek için forma giymeyecek.
KUPA VOLEY'DE ŞAMPİYON OLMUŞTU
Fenerbahçe, bu sezon ligde 3 - 2 mağlup olduğu Eczacıbaşı'nı, Kupa Voley finalinde 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.
Kaynak: Gerçek Gündem