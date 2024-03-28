Eczacıbaşı karşısında eksik: Fenerbahçe’de kritik maç öncesi Vargas şoku

Fenerbahçe Opet, erteleme maçında Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak.

Burhan Felek Salonu’nda oynanacak mücadele, saat 20:00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Lig liderini tayin edecek karşılaşma, 13 Ocak'ta oynanacaktı ancak mücadele Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti.

25 maçta 23 galibiyet, 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi kazanması halinde normal sezonu zirvede tamamlayacak.

Sarı lacivertliler gibi 23 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Eczacıbaşı Dynavit 2. sırada yer alıyor.

Eczacıbaşı'nın 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise liderlik Eczacıbaşı'na geçecek. Bu durumda play-off yarı finalleri Fenerbahçe ve VakıfBank arasında oynanacak.

THY ligi 4. bitirdiği için, ligi kim lider bitirirse onunla eşleşecek.

Hem Fenerbahçe hem Eczacıbaşı'nın puan kaybetmesi veya Eczacıbaşı’nın 3-2 kazanması durumunda VakıfBank'ın son maçına bakılacak. VakıfBank bu durumda Nilüfer Belediyespor’u yenmesi durumunda ligi zirvede tamamlayacak.

VARGAS OLMAYACAK

Maç erteleme maçı olduğu için Fenerbahçe - Eczacıbaşı derbisinde Melissa Vargas forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerin TVF’ye bildirdiği kadroda, o tarihte Çin Ligi’nde olan Vargas yoktu.

Ayrıca sakatlıktan yeni çıkan Eda Erdem’de, riske edilmemek için forma giymeyecek.

KUPA VOLEY'DE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Fenerbahçe, bu sezon ligde 3 - 2 mağlup olduğu Eczacıbaşı'nı, Kupa Voley finalinde 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem