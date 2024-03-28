Eczacıbaşı karşısında eksik: Fenerbahçe’de kritik maç öncesi Vargas şoku

Fenerbahçe Opet'in Eczacıbaşı Dynavit ile lig liderliği için çekişeceği maçta Melissa Vargas, bu maç erteleme maçı olduğu için forma giyemeyecek.

Son Güncelleme:
Eczacıbaşı karşısında eksik: Fenerbahçe’de kritik maç öncesi Vargas şoku

Fenerbahçe Opet, erteleme maçında Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak.

Burhan Felek Salonu’nda oynanacak mücadele, saat 20:00’da başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Lig liderini tayin edecek karşılaşma, 13 Ocak'ta oynanacaktı ancak mücadele Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti.

25 maçta 23 galibiyet, 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi kazanması halinde normal sezonu zirvede tamamlayacak.

Sarı lacivertliler gibi 23 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Eczacıbaşı Dynavit 2. sırada yer alıyor.

Eczacıbaşı'nın 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise liderlik Eczacıbaşı'na geçecek. Bu durumda play-off yarı finalleri Fenerbahçe ve VakıfBank arasında oynanacak.

THY ligi 4. bitirdiği için, ligi kim lider bitirirse onunla eşleşecek.

Hem Fenerbahçe hem Eczacıbaşı'nın puan kaybetmesi veya Eczacıbaşı’nın 3-2 kazanması durumunda VakıfBank'ın son maçına bakılacak. VakıfBank bu durumda Nilüfer Belediyespor’u yenmesi durumunda ligi zirvede tamamlayacak.

VARGAS OLMAYACAK

Maç erteleme maçı olduğu için Fenerbahçe - Eczacıbaşı derbisinde Melissa Vargas forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerin TVF’ye bildirdiği kadroda, o tarihte Çin Ligi’nde olan Vargas yoktu.

Ayrıca sakatlıktan yeni çıkan Eda Erdem’de, riske edilmemek için forma giymeyecek.

KUPA VOLEY'DE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Fenerbahçe, bu sezon ligde 3 - 2 mağlup olduğu Eczacıbaşı'nı, Kupa Voley finalinde 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe Eczacıbaşı Voleybol
Son Güncelleme:
Fenerbahçe LaLiga'da mücadele edebilir mi? İspanyol basını yazdı Fenerbahçe LaLiga'da mücadele edebilir mi?
Show TV'de iddialı başlamıştı; Bahar dizisinin finali deşifre oldu Show TV'de iddialı başlamıştı; Bahar dizisinin finali deşifre oldu
Bogdanovic ve Doncic’ten dikkat çeken Fenerbahçe tahmini Bogdanovic ve Doncic’ten dikkat çeken EuroLeague tahmini
Ayaklarını attıkları her yer şansla ve neşeyle doluyor; En gizemli 3 burç Ayaklarını attıkları her yer şansla ve neşeyle doluyor; En gizemli 3 burç
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat çeken değerlendirmeler İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat çeken değerlendirmeler
Anket: İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti
Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı: Ceza almadan sınır dışı edildi Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı
Yerel seçime son 3 gün: Seçmenler oyunu nasıl kullanacak? Seçmenler oyunu nasıl kullanacak?
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı