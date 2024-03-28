Fenerbahçe LaLiga'da mücadele edebilir mi? İspanyol basını yazdı

Fenerbahçe'nin başka bir ülkeden takım satın alacağının iddialarının ardından, İspanya basını Fenerbahçe'nin LaLiga'da neden mücadele edemeyeceğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe LaLiga'da mücadele edebilir mi? İspanyol basını yazdı

Trendyol Süper Lig'in 30. Haftasında Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u 3-2’lik skorla mağlup etmesinin ardından yaşanan olaylar dünya gündemine de damgasını vurdu.

Olayların ardından Fenerbahçe Genel Kurul kararı alırken, kurulda ligden çekilme de dahil tüm seçeneklerin masaya yatırılacağı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Masadaki konulardan biri de başka bir ligden takım alıp orada mücadele etmekti.

İSPANYOLLAR YAZDI

Bazı haber kaynaklarında Fenerbahçe'nin Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 ve LaLiga'ya başvurmayı düşündüğü öne sürüldü.

İspanya’da yayın yapan Marca gazetesi ise, Fenerbahçe’nin LaLiga’da yer alamayacağını yazdı.

Haberde, İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde boy gösteremeyeceğine dikkat çekilirken, bunun tek istisnasının ise Andorra olduğu hatırlatıldı.

Etiketler
Fenerbahçe İspanya Trabzonspor Trendyol Süper Lig
Son Güncelleme:
Çifte zafer: Kupa Voley şampiyonu oldu, evlilik telifi kabul edildi Kupa Voley şampiyonu oldu, evlilik telifi kabul edildi
Sinema tutkunları keyiften dört köşe olacak! Bu Cuma vizyona giriyorlar Sinema tutkunları keyiften dört köşe olacak!
Beşiktaş final şansını sürdürmek için parkede Beşiktaş final şansını sürdürmek için parkede
Show TV'de iddialı başlamıştı; Bahar dizisinin finali deşifre oldu Show TV'de iddialı başlamıştı; Bahar dizisinin finali deşifre oldu
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme
Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı: Ceza almadan sınır dışı edildi Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı
Demirtaş, seçim mektubu gönderecek mi? Demirtaş, seçim mektubu gönderecek mi?