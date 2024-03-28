Fenerbahçe LaLiga'da mücadele edebilir mi? İspanyol basını yazdı

Trendyol Süper Lig'in 30. Haftasında Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u 3-2’lik skorla mağlup etmesinin ardından yaşanan olaylar dünya gündemine de damgasını vurdu.

Olayların ardından Fenerbahçe Genel Kurul kararı alırken, kurulda ligden çekilme de dahil tüm seçeneklerin masaya yatırılacağı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Masadaki konulardan biri de başka bir ligden takım alıp orada mücadele etmekti.

İSPANYOLLAR YAZDI

Bazı haber kaynaklarında Fenerbahçe'nin Jupiler Ligi, Eredivisie, Ligue 1 ve LaLiga'ya başvurmayı düşündüğü öne sürüldü.

İspanya’da yayın yapan Marca gazetesi ise, Fenerbahçe’nin LaLiga’da yer alamayacağını yazdı.

Haberde, İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takım ulusal ve yerel liglerde boy gösteremeyeceğine dikkat çekilirken, bunun tek istisnasının ise Andorra olduğu hatırlatıldı.