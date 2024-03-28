Çifte zafer: Kupa Voley şampiyonu oldu, evlilik telifi kabul edildi

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde şampiyon takım Halkbank’ın oyuncusu Mert Matic, maçın ardından eski milli tekvandocu İrem Yaman’a evlilik teklif etti.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bursa’daki TVF Cengiz Göllü Spor Salonu’nda oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finali sonrası sürpriz bir evlilik teklifi gerçekleşti.

Arkas Spor’u 3-1 yenen Halkbank, 9. şampiyonluğa ulaşarak kupayı en çok kazanan takım ünvanını korudu. Halkbank’ın oyuncularından Mert Matic, dünya ve Avrupa şampiyonu eski tekvandocu İrem Yaman’a evlilik teklifinde bulundu.

İrem Yaman’ın teklifi kabul etmesinin ardından çift mutluluklarını sarılarak kutladı.

Kaynak: Gerçek Gündem