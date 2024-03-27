AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Halkbank

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor'u 3-1 yenen Halkbank, şampiyon oldu.

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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Halkbank

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda Halkbank, Fenerbahçe Parolapara'yı ve Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı yenerek finale yükseldi. Arkas Spor ve Halkbank, bugün Bursa'daki Cengiz Göllü Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk setini 25-23'lük skorla kazanan Arkas Spor, ikinci sette aynı skorla Halkbank'a karşı yenilerek maça eşitlik getirdi. Üçüncü seti 28-26, dördüncü seti ise 25-23 kazanan Halkbank, toplamda 3-1'lik skorla rakibini devirip şampiyonluğa ulaştı.

Başkent temsilcisi Halkbank, kupayı üst üste ikinci kez, toplamda ise dokuzuncu kez müzesine götürerek kupayı en çok kazanan kulüp oldu.

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