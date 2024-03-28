Beşiktaş final şansını sürdürmek için parkede

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup yarı final ikinci maçında JL Bourg ile karşılaşacak. Beşiktaş kazanırsa final şansını bir sonraki maça taşıyacak.

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Beşiktaş final şansını sürdürmek için parkede

Temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup yarı final ikinci maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg'u konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Yarı final ilk maçında Fransa'da rakibine 86-74 yenilen siyah-beyazlılar, müsabakadan galip gelmesi halinde seriyi üçüncü maça taşıyacak. Mincidelice JL Bourg'un kazanması durumunda ise Beşiktaş Emlakjet turnuvaya veda ederken, Fransa temsilcisi adını finale yazdıran taraf olacak.

Serinin üçüncü maça taşınması durumunda mücadele, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

Kaynak: AA

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EuroCup Beşiktaş Basketbol
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