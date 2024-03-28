Bogdanovic ve Doncic’ten dikkat çeken Fenerbahçe tahmini

Türk Hava Yolları EuroLeague’de normal sezonun bitimine 3 maç kaldı.

3 maç sonra play-off ve play-ın etabına geçiş yapılacak.

Nisan döneminde oynanacak play-off ve play-ın etabı sonrası 24-26 Mayıs tarihleri arasında Berlin’de Final Four heyecanı yaşanacak.

Play-off’lar öncesi EuroLeague’de güncel puan durumu şöyle:

1 ve 6. sıradaki takımlar doğrudan play-off'a katılacak. 7 ve 10. sıradaki takımlar play-ın etabında mücadele edecek. Play-ın'i geçen 2 takım play-off'lara geçiş yapacak.

BOGDANOVIC VE DONCIC’TEN F4 TAHMİNİ

NBA'de forma giyen, geçmişte EuroLeague'de boy göstermiş ve şampiyonluk yaşamış Avrupalı oyncular Luka Doncic ve Bogdan Bogdanovic, Final Four favorilerini açıkladı.

2018 yılında hem EuroLeague hem F4 MVP'si olarak Real Madrid ile şampiyonluk yaşayan ve şu anda Dalla Mavericks forması giyen Doncic'in F4 tahmini şöyle:

"Real Madrid, Olympiakos, Fenerbahçe ve Panathinaikos. Kazanan ise tabii ki Real Madrid olacak."

Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Bogdanovic'in F4 tahmininde ise Real Madrid, Barcelona, Fenerbahçe ve Baskonia yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem