Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçlarının tarihleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçlarının tarihleri belli oldu. Yarı finalin ilk maçları 23-24 Nisan tarihlerinde, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF)yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 23-24 Nisan, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final maçı da 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Yarı Final İlk Maçlarının Programı
İlk maçların programı şöyle:
23 Nisan Salı:
20.30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
24 Nisan Çarşamba:
20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)
8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final rövanş maçlarının müsabaka programı ise daha sonra açıklanacak.