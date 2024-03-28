Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçlarının tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçlarının tarihleri belli oldu. Yarı finalin ilk maçları 23-24 Nisan tarihlerinde, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçlarının tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF)yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 23-24 Nisan, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final maçı da 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Yarı Final İlk Maçlarının Programı

İlk maçların programı şöyle:

23 Nisan Salı:

20.30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

24 Nisan Çarşamba:

20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)

8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final rövanş maçlarının müsabaka programı ise daha sonra açıklanacak.

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