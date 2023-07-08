Futbol yorumcuları anlattı: Arda Güler’in Real Madrid’e transferi neden bu kadar önemli?

Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, Real Madrid’le 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid’e 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonuslar karşılığında transfer oldu.

Madrid’in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerde Başkan Florentino Perez'in katılımıyla imza töreni düzenlendi. Arda Güler, Real Madrid’de 2029 yılına kadar 24 numaralı formayı giyecek.

İmza töreni sonrası basın toplantısında konuşan Güler, “Bugün benim hayatımın en özel günü. Burası dünyanın en önemli kulübü ve burada olduğum için kendimi çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Real Madrid'in büyük bir mirası var. Cristiano Ronaldo, Özil, Zidane, Guti. Onlar birer efsane ve ben de Real Madrid tarihinin bir parçası olmak istiyorum” dedi.

MURATOĞLU: DÜNYANIN EN GÖSTERİŞLİ KULÜBÜ 18 YAŞINDA BİR OYUNCU İÇİN EZELİ RAKİBİYLE TRANSFER YARIŞINA GİRDİ

Gerçek Gündem’e konuşan spor spikeri ve yorumcusu Müjdat Mustafa Muratoğlu, Arda Güler’in kulüp seviyesi açısından Real Madrid’den daha iyi bir seçeneğinin olmadığını söyledi. Ancak Muratoğlu’na göre, Güler’in kendini göstermesi ve forma şansı bulması açısından Barcelona daha iyi bir seçenek olabilirdi.

Arda Güler’in Real Madrid transferinin çok önemli olduğunu vurgulayan Muratoğlu, normalde büyük takımların futbolcuların kalitesine kolayca ikna olmadığını, ancak Güler’in bunu çok kısa bir sürede başardığını söyledi:

“Bizim gibi kalitesi ve iletişimi sorgulanan bir ligden, dünyanın en gösterişli kulübü 18 yaşında bir oyuncu için ezeli rakibiyle transfer yarışına girdi bu nedenle bu transfer çok önemli.”

“GÜLER, FENERBAHÇE FORMASINI GİYMENİN KEYFİNİ ÇIKARMALIYDI”

Muratoğlu’na göre, Arda Güler bir yıl daha Fenerbahçe’de kalıp 10 numarayı giymeye devam etmeliydi. Muratoğlu, Güler’in Türkiye’de kalmasıyla ilgili, “Fenerbahçe formasını 18-19 yaşında giymenin keyfini çıkarmalıydı. Futbolu bıraktıktan sonra kendisine kalacak en büyük miraslardan birisi bu olacak çünkü” yorumunu yaptı.

“ARDA PERİ MASALINI ANDIRAN BİR KARİYER YOLCULUĞU GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Güler Fenerbahçe'deki ilk maçına henüz 16 yaşında çıktı, Süper Lig'deki ilk maçında bir asist yaptı. Geçen sezon ise dört gol atıp dört asist yaptı.

2022/23 sezonunda 35 maçta altı gol attı ve maçın en değerli oyuncusu seçildiği performansıyla Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası zaferine yardımcı oldu.

İstatistik sitesi Opta'ya göre, Güler geçtiğimiz sezon 40 gol şansı yarattı. 23 dakikada bir olan bu ortalama, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig sezonunda bir oyuncu tarafından kaydedilen en iyi ortalama.



Türkiye milli takım kadrosunda da yer alan Güler, ilk maçına 17 yaşında çıktı. O zamandan bu yana dört kez milli formayı giydi ve son maçında Avrupa Şampiyonası elemelerinde Galler'e karşı ilk uluslararası golünü attı. Böylece 18 yaşındaki Güler, milli takım tarihine geçerek Türkiye adına gol atan en genç oyuncu oldu.

Güler’in transferiyle birlikte, Türkiye’nin yerel futbol organizasyonuna bakış açısının daha pozitifleşeceğini ve akademilerde futbol oynayanların bir rol model edinmesine büyük katkı sağlayacağını söyleyen Muratoğlu, Güler’in kariyer yolculuğunu ise ‘peri masalı’ olarak yorumluyor:

“Arda, Gençlerbirliği gibi çok elit bir akademiden çıkıp tuttuğu takımın akademisine geçiş yaparak çetrefilli ama peri masalını andıran bir yolculuk gerçekleştirdi. Fenerbahçe’de forma giymek genç oyuncular için çok zor bu yüzden aldığı sürenin önemi görünenden bence çok daha fazla. Bu da ancak Arda'nın yetenekleriyle olabilirdi.”

“MESSİ BENZETMELERİ GÜLER İÇİN HAKSIZLIK”

Güler'in yakın kontrolü ve dar alanlarda top sürme yeteneğinin yanı sıra daha güçlü olan sol ayağıyla içe kat edebilmek için sahanın sağ tarafında tercih ettiği pozisyon, Arjantinli Lionel Messi ile kıyaslanmasına neden oldu ve "Türk Messi" olarak adlandırdı.

Muratoğlu, Arda Güler’e yapılan Messi benzetmelerinin Güler için haksızlık olduğunu söyledi ve ekledi:

“Sevilla maçı sonrası Ivan Rakitić’in formasını almak için 15 dakika koridorda beklemesi, Arda'nın yerel bir mantaliteden çok daha fazlasına sahip olduğunu gösteriyor. Güler’in idollerinin ve hayal ettiklerinin çok daha global olduğunu bu yaşta ortaya koyduğunu kanıtlıyor.”

GÜMÜŞBIÇAK: “GÜLER’İN GENÇ YAŞTA TRANSFER OLMASI GELİŞİMİ AÇISINDAN DAHA İSABETLİ”

Real Madrid’in her futbolcunun hayalindeki takım olduğunu söyleyen spor spikeri Melih Gümüşbıçak da Güler’in transferinin genç Türk futbolculara örnek olması açısından önemli olduğu düşüncesinde:

“Maalesef Türkiye’de yetişmiş ve altyapısını Türkiye’de almış Türk futbolcuları Avrupa’nın büyük kulüplerine çok sık transfer yapamıyorlar. Sık yaşanmayan bir durum olduğu için bu transfer çok önemli.”

Gümüşbıçak, Türkiye’de yetişen futbolcuların üç büyük takımla sınırlı kalan vizyonun da Güler’in Real Madrid transferiyle birlikte değişeceğini söylüyor.

Güler’in genç yaşta Real Madrid’e transferinin gelişimi açısından daha isabetli olduğunu belirten Gümüşbıçak, “Bizim futbol iklimimizde kalması halinde gelişimi, Avrupa’da olduğundan daha iyi olmayacaktır. Ancak futbolda tek bir doğru yoktur. Hedefe farklı yollardan da ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

“ARDA BREZİLYALI OLSAYDI RAKAMLAR DA DAHA FARKLI OLACAKTI”

Real Madrid, geçtiğimiz aralık ayında yaptığı açıklamada Endrick'i 60 milyon Euro'ya transfer ettiğini açıklamıştı. 12 milyon euro bonuslar ve vergiler dahil olmak üzere 16 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya toplam 72 milyon euro ödeyen Real Madrid, Güler’in bonservis bedelinin ise 20 milyon euro olduğunu açıkladı.

Fiyatların belirlenirken oyuncuların sadece yetenek ve potansiyellerine bakılmadığını ifade eden Gümüşbıçak, futbolcuların geldikleri liglerin de önemli bir kriter olduğunu söyledi:

“Bunlar sadece rakamlar. Futbolcuların milliyetleri de önemli bir kriter. Maalesef Arda Brezilyalı olsaydı bu rakamlar da çok farklı olacaktı.”

Kaynak: Gerçek Gündem