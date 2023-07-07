Ve Arda Güler Real Madrid'e imzayı attı! 'Efsane olmak istiyorum'

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol deviyle 6 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki milli yıldız, imzayı attıktan sonra 24 numaralı formasıyla poz verdi.

İmza töreninde konuşan Real Madrid Başkanı Florentino Perez: "Sevgili Arda, yeteneğin ve çaban seni buraya getirdi. Bu logoyu seçtiğin için çok teşekkür ederiz. Henüz 18 yaşında olmana rağmen büyük başarılara imza attın” dedi.

Perez devamında şunları söyledi:

“Eminim ki Real Madrid'in bugünlere gelmesini sağlayan temel değerlerin farkındasın. Bizimle birlikte yalnızca futbol sahnesinde değil bizim değerlerimizle büyüyeceksin. Biliyorsun ki Real Madrid'in kitabında pes etmek yok. Bu değerler senin gelişmene yardımcı olacak biz her zaman senin yanında olacağız.”

"EFSANE OLMAK İSTİYORUM"

Arda Güler ise konuşmasında, "Hayatımın en özel günü. Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak çok büyük bir gurur" dedi.