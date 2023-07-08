İşte Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosu

Fenerbahçe'nin, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası kamp kadrosu belli oldu.

İşte Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosu

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası’na katılmak üzere bugün Rusya'ya hareket edecek Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 33 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, St. Petersburg'daki ilk idmanını bu akşam gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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