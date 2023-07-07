Efsane kaleci Edwin van der Sar beyin kanaması geçirdi: Durumu kritik

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden 52 yaşındaki Edwin van der Sar'ın Hırvatistan'daki tatili sırasında beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

De Telegraaf'ın haberine göre cuma öğleden sonra helikopterle hastaneye kaldırılan Edwin van der Sar, yoğun bakım ünitesinde kalıyor.

Edwin van der Sar, geçen ayın başında Ajax'taki idari görevinden ayrılmıştı. Artan eleştiriler sonrası 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Hollandalı efsane, "Artık kendimi biraz uzaklaştırmam, rahatlamam ve başka şeylerle uğraşmam" gerekiyor ifadelerini kullanmıştı.

AJAX'TAN AÇIKLAMA: SENİ DÜŞÜNÜYORUZ

Edwin van der Sar'ın yaşadığı sağlık sorununa ilişkin bir açıklama yapan Ajax, "Edwin van der Sar, bugün beyin kanaması geçirdi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutuluyor ve durumu stabil. Acil şifalar diliyoruz. Seni düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE EŞİ YAŞAMIŞTI

Van der Sar ailesi, ikinci kez bu şoku yaşıyor. Aralık 2009'da Edwin'in eşi Annemarie van der Sar da beyin kanaması geçirmişti. Hollandalı kaleci, o dönemlerde Manchester United forması giyiyordu.

Van der Sar, aktif futbolculuk kariyerinde Ajax, Juventus ve Manchester United'ın kalesini korumuştu. Son olarak Hollanda temsilcisi Ajax'ta üst yönetici (CEO) olarak görev yapan Van der Sar, sezon sonunda kulüpten ayrılmıştı.