Dünyaca ünlü eski kaleci beyin kanaması geçirdi!
2011 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Hollandalı eski kaleci Edwin van der Sar Hırvatistan'daki tatili sırasında beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.
2011 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan ve Ajax'da genel müdürlük görevi yürüten dünyaca ünlü eski kaleci Edwin van der Sar geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
Cuma öğleden sonra helikopterle hastaneye kaldırılan Hollandalı efsane, yoğun bakım ünitesinde kalıyor. İlk 24 saatlik sürecin rahatsızlığında kritik öneme sahip olduğu aktarılmakta.
De Telegraaf'ta yer alan habere göre, olay van der Sar'ın Hırvatistan'ın Split şehrinde tatil yaptığı esnada yaşandı.
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