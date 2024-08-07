Fransız Basını Duyurdu: Avrupalı Devler İrfan Can Kahveci'ye Talip!

Fransız basını, Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci ile Avrupa'dan iki önemli kulübün ilgilendiğini yazdı. Söz konusu takımların transfer şartlarını soruşturmaya başladığı öğrenildi.

Fransız Basını Duyurdu: Avrupalı Devler İrfan Can Kahveci'ye Talip!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci için gündem bir transfer iddiası ortaya atıldı. Daha önce Suudi Arabistan Ligi'nden gelen teklifleri reddeden 29 yaşındaki oyuncuyla bu kez Fransa'dan Monaco, İtalya'dan ise Lazio'nun ilgilendiği öne sürüldü.

Fransız basınından L'Equipe'in haberinde, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan İrfan Can Kahveci için Monaco ve Lazio'nun transfer şartlarını soruşturmaya başladığı belirtildi.

18 GOL, 12 ASİST

Fenerbahçe'de geçen sezon 46 resmi maça çıkan, 18 gol ve 12 asistlik sergileyen İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli kulübün astronomik bir teklif gelmediği sürece ayrılığa izin vermeyeceği ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminin ardından sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitecek olan İrfan Can Kahveci ile yeni kontrat görüşmelerine başlayacak.

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