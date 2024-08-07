Kübalı Güreşçiden Fidel Castro'ya Teşekkür

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayı kazanan ve olimpiyatlarda bu başarıyı 5 kez üst üste tekrarlayan Kübalı sporcu Mijain Lopez Nunez, zafer konuşmasında Küba Devrimi’nin önderi Fidel Castro'ya teşekkür etti. Nunez, herkesin spor yapabilmesini sağlayan sosyalist devrime borçlu olduğunu belirtti.

Kübalı Güreşçiden Fidel Castro'ya Teşekkür

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayı Kübalı Mijain Lopez Nunez, zafer konuşmasında Küba Devrimi’nin önderi Fidel Castro'ya teşekkür etti.

Üst üste beşinci Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalya kazanarak rekorunu geliştiren efsanevi güreşçi, müsabaka sonunda yaptığı açıklamada başarısının 'bireysel yetenek' sayesinde değil, herkesin spor yapabilmesini sağlayan sosyalist devrime borçlu olduğunu belirterek "Bu sonuç için Başkomutanımıza (Fidel Castro) ve Küba Devrimine teşekkür etmeliyim" dedi.

İki hafta sonra 42 yaşına girecek Kübalı sporcu; Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazandı. Lopez Nunez, üst üste 5 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdırdı.

Paris 2024 | Kübalı Güreşçi 5. Kez Olimpiyat Şampiyonu!Paris 2024 | Kübalı Güreşçi 5. Kez Olimpiyat Şampiyonu!Spor

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