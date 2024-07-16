Fenerbahçe'de Tadic ve İrfan Can Sağlık Kontrolünden Geçti

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, sağlık kontrolünden geçti.

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Fenerbahçe'de Tadic ve İrfan Can Sağlık Kontrolünden Geçti

Fenerbahçe'de futbolcular Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli camiadan yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Dusan Tadic İrfan Can Kahveci
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