Mbappe Resmen Real Madrid'de! On Binler Karşılamak İçin Geldi

İspanyol futbol devi Real Madrid, Paris Saint-Germain'den (PSG) kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Kylian Mbappe için imza töreni düzenledi. Başkan Florentino Perez’in de katıldığı törende Mbappe, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezondan itibaren 9 numaralı formayı giyecek olan yıldız futbolcu, törenin ardından Santiago Bernabeu'da kendisini görmek için gelen 80 bini aşkın taraftarı selamladı.

3 YIL ÖNCE DE TEKLİF ETMİŞTİ

Real Madrid, 2021 yılında da Mbappe'yi kadrosuna katmak istemiş ve PSG'ye 200 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Ancak Paris Saint-Germain, Fransız yıldızın sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 3 sezon daha uzatmıştı.

Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki Mbappe, 256 gol ve 108 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: AA