Batshuayi'den İtiraf Gibi Sözler: Birkaç Seneden Beri...

Galatasaray’ın bu sezon Fenerbahçe’nin elinden kaparak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Michy Batshuayi, takıma katılış sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Batshuayi konuya ilişkin açıklamasında, "Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Galatasaray forması giydiğim için gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın Slovenya’daki kampında Bein Sports’un sorularını yanıtlayan Belçikalı golcü, "Çok güzel bir transfer süreci gerçekleşti. Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Galatasaray forması giydiğim için gurur duyuyorum. Yönetim gerekenleri yaptı ve ben de Galatasaray'dayım” dedi.

Mauro Icardi ile arasındaki ilişkiyle ilgili de konuşan Batshuayi, “İyi olan taraf iki oyuncunun iyi işler yapmasıyla beraber takım içindeki seviyenin yükselmesidir. Bu da takıma olumlu yansır. Icardi büyük bir oyuncu. Çok kaliteli biri. Mauro ile benim özelliklerim farklı. Ben güçlü ve hızlıyım, onun oyun vizyonu geniş. Gol atmak için uygun bir ortam. Birbirimizi tamamlayan forvetleriz. Bunun hocaya ve takıma yansıması pozitif olacak. Birbirimizle anlaşırsak sonuçları güzel olacak. Kampta bu ilişkinin gelişmesi ve uyumu için çalışıyoruz” diye konuştu.