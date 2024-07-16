EURO 2024'ün En İyi İlk 11'i Belli Oldu

İspanya'nın kazandığı EURO 2024'ün en iyi ilk 11'i açıklandı. En iyi 11'in 6'sı şampiyon takımdan seçilirken, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre’den oyuncular da listede yer aldı.

EURO 2024'ün En İyi İlk 11'i Belli Oldu

Geçtiğimiz pazar İspanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) en iyi ilk 11'i belirlendi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; turnuvanın en iyi 11'inde şampiyon İspanya'dan 6 futbolcu yer aldı. İspanya’nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre’den oyuncular da en iyilerden oldu.

EURO 2024’ün en iyi 11’ini oluşturan isimler şöyle:

Mike Maignan (Fransa), Kyle Walker (İngiltere), William Saliba (Fransa), Manuel Akanji (İsviçre), Marc Cucurella (İspanya), Rodri (İspanya), Fabian Ruiz (İspanya), Dani Olmo (İspanya), Lamine Yamal (İspanya), Jamal Musiala (Almanya), Nico Williams (İspanya)

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Kaynak: DHA

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