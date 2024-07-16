Beşiktaş'ta Yaprak Dökümü: 2 Futbolcu ile Yollarını Ayırdı

Beşiktaş, altyapısından yetişen 21 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a, altyapısından yetişen bir diğer genç futbolcu Berkay Kençtemur'u da Serik Belediyespor'a transfer etti.

Beşiktaş'ta Yaprak Dökümü: 2 Futbolcu ile Yollarını Ayırdı

Beşiktaş, altyapısından yetişen 21 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a transfer etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gülay'ın iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Ahmet Gülay, geçen sezonun ilk yarısını Aliağa FK'da kiralık olarak geçirmiş, devre arası transfer döneminde ise Alanya Kestelspor'a kiralanmıştı.

Beşiktaş'ta Yaprak Dökümü: 2 Futbolcu ile Yollarını Ayırdı - Resim : 1

BERKAY KENÇTEMUR SERİK BELEDİYESPOR'DA

Beşiktaş, altyapısından yetişen bir diğer genç futbolcu Berkay Kençtemur'u da Serik Belediyespor'a transfer etti. 19 yaşındaki ön libero Berkay Kençtemur, siyah-beyazlı ekibin U19 takımında sezonu tamamlamıştı.

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