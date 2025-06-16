Filenin Sultanları’nın Yeni Kadrosu Belli Oldu

Filenin Sultanları'nın İstanbul'da düzenlenen VNL 2. hafta kadrosu resmen açıklandı. Bu haftada Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş gibi tecrübeli isimler de kadroda yer aldı.

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Filenin Sultanları’nın Yeni Kadrosu Belli Oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) İstanbul etabı kadrosu belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) açıkladığı kadroda bazı isimlerin yokluğu dikkat çekerken, kadroda hem tecrübeli hem de genç isimlere yer verildiği görüldü.

İşte Filenin Sultanları'nın VNL kadrosu:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

Filenin Sultanları’nın Yeni Kadrosu Belli Oldu - Resim : 1

VNL İSTANBUL ETABI MAÇ PROGRAMI

18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Filenin Sultanları Voleybol
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