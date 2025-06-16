Filenin Sultanları’nın Yeni Kadrosu Belli Oldu
Filenin Sultanları'nın İstanbul'da düzenlenen VNL 2. hafta kadrosu resmen açıklandı. Bu haftada Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş gibi tecrübeli isimler de kadroda yer aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) İstanbul etabı kadrosu belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) açıkladığı kadroda bazı isimlerin yokluğu dikkat çekerken, kadroda hem tecrübeli hem de genç isimlere yer verildiği görüldü.
İşte Filenin Sultanları'nın VNL kadrosu:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
VNL İSTANBUL ETABI MAÇ PROGRAMI
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)
Kaynak: Haber Merkezi