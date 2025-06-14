Çocukken Ona Hayrandı... Şimdi Galatasaray'da Birlikte Oynayacaklar

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni transferi Naz Aydemir Akyol'u açıkladı. Takımın kaptanı İlkin Aydın'ın, çocukken Akyol ile çektirdiği fotoğraf ise sosyal medyada viral oldu.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Voleybol alanında da yatırımlarını artırma kararı alan Galatasaray, bütçede artışa gideceklerini açıklamasının ardından geçtiğimiz gün gelecek sezon için yaptığı büyük transferini duyurdu. Türk voleybolunun en önemli isimlerinden olan tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol, önümüzdeki sezon Galatasaray Daikin forması giyecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenen imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelen 34 yaşındaki Akyol, yeni sezon için heyecanını dile getirerek "Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Geçen seneki takımın başlattığı bir ivme var. Çok keyifli ve gurur veren bir voleybol oynuyorlardı" açıklamasında bulundu ve yeni sezonda da takımla kupa ve madalyalar hedeflediklerini söyledi.

Çocukken Ona Hayrandı... Şimdi Galatasaray'da Birlikte Oynayacaklar - Resim : 1

13 YIL SONRA AYNI TAKIMDA

Sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandıran transfer sosyal medyada çok konuşulurken, Galatasaray Voleybol resmi hesabından paylaşılan video da viral oldu. Galatasaray Daikin takımının 25 yaşındaki kaptanı İlkin Aydın'ın, 6 Mayıs 2012 tarihinde, henüz 12 yaşında bir çocukken Naz Aydemir Akyol ile çektirdiği fotoğrafa yer verilen videonun devamında da, ikilinin, imza töreninin yapıldığı 12 Haziran 2025'ten bir fotoğrafına yer verildi.

Çocukken Ona Hayrandı... Şimdi Galatasaray'da Birlikte Oynayacaklar - Resim : 2

'FİLM GİBİ OLAY'

Hayranı olduğu voleybolcuyla fotoğraf çektiren bir kız çocuğunun yıllar sonra kaptanı olduğu takımda o oyuncuyla oynama fırsatı bulmasına sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Pek çok kişi, "İlkin ne kadar mutlu olmuştur", "Film gibi bir hikaye" gibi yorumlar yaptı. İlkin Aydın ve Naz Aydemir Akyol da Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan videonun bulunduğu gönderiyi beğendi.

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