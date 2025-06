Muslera'nın Yeni Takımı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da 14 yıllık efsane performansın ardından takımdan ayrılan Fernando Muslera’nın yeni adresinin belli olduğu iddia edildi.

Uruguay basınından Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, Muslera'nın Arjantin Ligi ekibi Estudiantes ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Muslera, yıllardır formasını terlettiği Galatasaray’a duygusal bir şekilde veda etmişti. Muslera, Galatasaray’ın evi olduğunu söylediği mesajında “Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum. Birlikte savaştığım takım arkadaşlarıma, her an yanımda olan teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına, bana güvenen yönetimlere, centilmence mücadele eden tüm rakiplerime ve en önemlisi, her koşulda arkamda duran büyük Galatasaray taraftarına sonsuz minnetle...'” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi