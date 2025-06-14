Muslera'nın Yeni Takımı Belli Oldu

Galatasaray'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Fernando Muslera'nın yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Muslera'nın Yeni Takımı Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da 14 yıllık efsane performansın ardından takımdan ayrılan Fernando Muslera’nın yeni adresinin belli olduğu iddia edildi.

Uruguay basınından Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, Muslera'nın Arjantin Ligi ekibi Estudiantes ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü.

Muslera, yıllardır formasını terlettiği Galatasaray’a duygusal bir şekilde veda etmişti. Muslera, Galatasaray’ın evi olduğunu söylediği mesajında “Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum. Birlikte savaştığım takım arkadaşlarıma, her an yanımda olan teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına, bana güvenen yönetimlere, centilmence mücadele eden tüm rakiplerime ve en önemlisi, her koşulda arkamda duran büyük Galatasaray taraftarına sonsuz minnetle...'” demişti.

Takımdan Ayrıldığı Açıklanmıştı: Fernando Muslera Galatasaray'la İmzaladıTakımdan Ayrıldığı Açıklanmıştı: Fernando Muslera Galatasaray'la İmzaladıSpor
Galatasaray Bombayı Patlatıyor! Muslera Yerine Düşünülen Yeni Kaleci Ortaya ÇıktıGalatasaray Bombayı Patlatıyor! Muslera Yerine Düşünülen Yeni Kaleci Ortaya ÇıktıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fernando Muslera Galatasaray
Sebzelerinize Biraz Ekleyin, Hasatta Rekoru Görün! İşte 1 Çalıdan 13 Kilo Çıkaran Mucizevi Karışım Sebzelerinize Biraz Ekleyin, Hasatta Rekoru Görün! İşte 1 Çalıdan 13 Kilo Çıkaran Mucizevi Karışım
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'na Gidiyor: Resmen Duyuruldu Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'na Gidiyor
Böcekleri Düşünmek Bile Kaşındırıyor: Bilim İnsanları Sebebini Açıkladı Böcekleri Düşünmek Bile Kaşındırıyor: Bilim İnsanları Sebebini Açıkladı
Manş Denizi'ni Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu Tuna Tunca Oldu Manş Denizi'ni Geçen İlk Otizmli Türk Sporcu Tuna Tunca Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Bakanlık Radarına Aldı! Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı
Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 2 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 2 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Küçücük Saksıda Bile Yetişiyor, 1 Avuç Toprak Yetiyor: 6 Ay Hasat Ediliyor: Faydasını Duyan Vazgeçemiyor Küçücük Saksıda Bile Yetişiyor, 1 Avuç Toprak Yetiyor: 6 Ay Hasat Ediliyor: Faydasını Duyan Vazgeçem
Devletten Ucuza Kiralık Ev Hamlesi! Uygun Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Kimler Yararlanacak? Detaylar Netleşti Devletten Ucuza Kiralık Ev Hamlesi! Uygun Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Kimler Yararlanacak?
Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu Olarak Biliniyor Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu